Благоустройство мемориалов и помощь ветеранам: как в Беларуси проходит проект "Цветы Великой Победы"

Патриотический проект "Цветы Великой Победы" вдохновляет на эстафету добрых дел. В преддверии 9 Мая марафон проходит в формате тематических недель: от благоустройства и цифровизации мемориальных комплексов до адресной помощи свидетелям военного лихолетья.

Из добрых дел, чутких сердец и личного участия сотканы патриотические инициативы, которые объединяют всю Беларусь - оказывается помощь ветеранам, проводится благоустройство мемориалов, ведется поисковая деятельность. Места общей памяти бережно хранят имена героев, а проект "Цветы Великой Победы" - историческое наследие.

"Вся работа у нас проводится в рамках республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы". Проект традиционный, он реализуется с 2015 года", - отметил секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Давыдовский.

секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Давыдовский

Марафон весенних добрых дел активная молодежь начала с Минского района. В деревне Рогово ученики местной школы благоустроили территорию у братской могилы. В ней покоятся более 2 тыс. воинов Советской армии.

"Это мероприятие делается для того, чтобы никто ни в коем случае никогда не забывал свою историю, чтобы не повторить то, что происходило в годы войны", - рассказал учащийся Роговской средней школы Роман Стагначев.

учащийся Роговской средней школы Роман Стагначев

В деревне Доры Воложинского района установлен пронзительный скульптурный ансамбль "Вдовы. Погибших ждут вечно". Юные патриоты из клуба "Наследники" следят за чистотой сакрального места, несут почетную вахту памяти и проводят экскурсии с погружением в историю.

"Наш патриотический клуб появился в 2024 году и на данный момент насчитывает 15 человек. Проводится очень большое количество субботников, в которых принимает участие и наш клуб, и вся школа", - поделилась учащаяся Дорской средней школы Екатерина Кулик.

учащаяся Дорской средней школы Екатерина Кулик

В 2025 году ученики Дорской школы заложили аллею "Река памяти", а в 2026-м территорию мемориального комплекса ожидает обновление.

"В перспективе у нас будет проводиться реконструкция мемориального комплекса. Районный исполнительный комитет выделяет на это средства. Будет заменена плитка", - отметила руководитель по военно-патриотическому воспитанию Дорской средней школы Марина Рудая.

В Воложине активная молодежь приводит в порядок территорию рядом со скульптурной композицией "Скорбящая мать". Холмистая территория у мемориального комплекса в будущем станет парком памяти с малыми архитектурными формами, уличным освещением и лавочками.

Артур Харлинский, первый секретарь Воложинского районного комитета БРСМ:

"Саму инициативу запустили в Молодежный совет в 2025 году. Неравнодушные жители принимают участие в благоустройстве, уборке территории. И это не первый субботник, который мы проводим".

Проект "Цветы Великой Победы" оживает на платформе "Цифровая звезда". На знаковых местах появляются таблички с QR-кодами. Один клик открывает портал в героическое прошлое белорусской земли.

Елена Шабан, председатель Усяжского сельисполкома:

"Здесь у нас братская могила в которой захоронено больше 200 воинов-партизан, поэтому было принято решение провести благоустройство прилегающей территории и обновить памятник. Каждая фамилия была выверена, все было проверено и занесено на памятную доску".

Проект "Цветы Великой победы" проходит в формате тематических недель. После трудового марафона запланирована Неделя семейной памяти, затем - Неделя исторического наследия с диалоговыми площадками и экскурсиями.