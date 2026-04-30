Благоустройство мемориалов и помощь ветеранам: как в Беларуси проходит проект "Цветы Великой Победы"
Патриотический проект "Цветы Великой Победы" вдохновляет на эстафету добрых дел. В преддверии 9 Мая марафон проходит в формате тематических недель: от благоустройства и цифровизации мемориальных комплексов до адресной помощи свидетелям военного лихолетья.
Из добрых дел, чутких сердец и личного участия сотканы патриотические инициативы, которые объединяют всю Беларусь - оказывается помощь ветеранам, проводится благоустройство мемориалов, ведется поисковая деятельность. Места общей памяти бережно хранят имена героев, а проект "Цветы Великой Победы" - историческое наследие.
"Вся работа у нас проводится в рамках республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы". Проект традиционный, он реализуется с 2015 года", - отметил секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Давыдовский.
Марафон весенних добрых дел активная молодежь начала с Минского района. В деревне Рогово ученики местной школы благоустроили территорию у братской могилы. В ней покоятся более 2 тыс. воинов Советской армии.
"Это мероприятие делается для того, чтобы никто ни в коем случае никогда не забывал свою историю, чтобы не повторить то, что происходило в годы войны", - рассказал учащийся Роговской средней школы Роман Стагначев.
В деревне Доры Воложинского района установлен пронзительный скульптурный ансамбль "Вдовы. Погибших ждут вечно". Юные патриоты из клуба "Наследники" следят за чистотой сакрального места, несут почетную вахту памяти и проводят экскурсии с погружением в историю.
"Наш патриотический клуб появился в 2024 году и на данный момент насчитывает 15 человек. Проводится очень большое количество субботников, в которых принимает участие и наш клуб, и вся школа", - поделилась учащаяся Дорской средней школы Екатерина Кулик.
В 2025 году ученики Дорской школы заложили аллею "Река памяти", а в 2026-м территорию мемориального комплекса ожидает обновление.
"В перспективе у нас будет проводиться реконструкция мемориального комплекса. Районный исполнительный комитет выделяет на это средства. Будет заменена плитка", - отметила руководитель по военно-патриотическому воспитанию Дорской средней школы Марина Рудая.
В Воложине активная молодежь приводит в порядок территорию рядом со скульптурной композицией "Скорбящая мать". Холмистая территория у мемориального комплекса в будущем станет парком памяти с малыми архитектурными формами, уличным освещением и лавочками.
Артур Харлинский, первый секретарь Воложинского районного комитета БРСМ:
"Саму инициативу запустили в Молодежный совет в 2025 году. Неравнодушные жители принимают участие в благоустройстве, уборке территории. И это не первый субботник, который мы проводим".
Проект "Цветы Великой Победы" оживает на платформе "Цифровая звезда". На знаковых местах появляются таблички с QR-кодами. Один клик открывает портал в героическое прошлое белорусской земли.
Елена Шабан, председатель Усяжского сельисполкома:
"Здесь у нас братская могила в которой захоронено больше 200 воинов-партизан, поэтому было принято решение провести благоустройство прилегающей территории и обновить памятник. Каждая фамилия была выверена, все было проверено и занесено на памятную доску".
Проект "Цветы Великой победы" проходит в формате тематических недель. После трудового марафона запланирована Неделя семейной памяти, затем - Неделя исторического наследия с диалоговыми площадками и экскурсиями.
Финальный аккорд - акция "Победный май". Это время адресной помощи, встреч с ветеранами и личных поздравлений. В программе - патриотические флешмобы и иммерсивные постановки, которые воссоздадут атмосферу весны 1945-го.