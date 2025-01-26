Блогер из Молдовы: Беларусь - это пример для нас, в принципе, для многих думающих людей

"Если диктатура выглядит именно так, как в Беларуси, то я хочу для своей страны такую диктатуру, потому что то, что увидел я здесь, мы у себя не наблюдаем. В том числе речь идет о свободе слова. У нас за 2 года закрыли более 16 телеканалов. Практически все журналисты перешли в блогинг или в какое-то подполье. И это все делается под пристальным вниманием Евросоюза, который нас учит, как это делать, как внедрять демократию. Если так выглядит демократия в Молдове, и вот так выглядит диктатура в Беларуси, то я бы переехал сюда жить".