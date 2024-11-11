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Блогер из Украины пожелала Беларуси оставаться такой же мирной страной
"Чтобы страна оставалась в 2025 году такой же мирной, как была в 2024-м", - такое пожелание подготовила для белорусов юрист и блогер из Украины Татьяна Монтян.
"Каждый должен понимать, что страна небольшая, и если действительно попрут орды коллективно-западные, то всем придется отбиваться, чтобы не потерять свою страну. И чем серьезнее каждый белорус к этому отнесется, тем меньше вы оставите шансов всем врагам", - отметила Татьяна Монтян.
А замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в своем пожелании вспомнил и об "Орешнике": "Я пожелаю всем белорусам и россиянам, чтобы размещенные комплексы "Орешник" если и понадобятся, то только для уничтожения законных целей на территории Украины. Мира нам и благополучия".
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