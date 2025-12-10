БНТУ отмечает юбилей: как вузу удается быть лидером в подготовке инженеров

Кузница инженерных кадров Беларуси отмечает юбилей. БНТУ - 105 лет! С праздником коллектив университета поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил весомый вклад в становление отечественной промышленности.

Сейчас БНТУ - это многофункциональный центр, который готовит кадры для ключевых секторов экономики, в том числе в атомной энергетике и управлении беспилотниками.

Они строят жилые комплексы и мосты, собирают автомобили и бытовую технику, прокладывают дороги и линии метро, разрабатывают информационные технологии, делая все для комфортной жизни белорусов и укрепления нашей экономики.

Выпускники БНТУ востребованы как никогда. Молодежь сегодня стремится получить инженерное образование. А предприятия заинтересованы в привлечении к себе квалифицированных специалистов, поэтому активно участвуют в процессе обучения. Так, к примеру, в честь юбилея вуз получит два центра компетенций и две лаборатории. В распоряжении студентов - самое современное оборудование. Эти научные пространства созданы в сотрудничестве с ведущими техническими предприятиями Беларуси.

Павел Поздняков, гендиректор ОАО "Пеленг":

"Будущие работники, инженеры предприятий промышленности Республики Беларусь, будут учиться как происходит обработка оптических деталей не просто в теории, на экране. Они будут видеть непосредственно процесс: как происходит обработка поверхности оптической детали, будь то призма, какая-то сфера, линза или другие оптические детали. Поэтому польза от этого значительная. Люди будут выходить уже инженерами с гораздо более практическими навыками".

Тесная связь предприятия и университета - главный фактор подготовки специалистов. БНТУ фокусируется проводить подготовку по тем специальностям, которые требует реальный сектор экономики. Поэтому система постоянно модернизируется. Так, в 2026 году планируют открыть набор на новую специальность и профилизацию для транспортной отрасли.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

"Мы открываем то, что именно будет востребовано. Например, со следующего года будет открыт набор на специальность "дорожно-строительное и подъемно-транспортное машинное оборудование". Это сегодня необходимые специалисты, необходимые для предприятий, которые занимаются производством подъемников, лифтового оборудования, дорожно-строительной коммунальной техники. И также еще рассматриваем вопрос открытия новой профилизации, которая посвящена проектированию и строительству автомобильных дорог и аэродромов".

Сейчас в БНТУ - почти 90 кафедр, знания получают около 21-й тыс. студентов. Четверть из них - иностранные граждане из 35 стран.

Андрей Сафонов, первый проректор БНТУ:

"Много студентов у нас обучается из Узбекистана по так называемым совместным образовательным программам. В последнее время динамично мы занимаемся и расширяем количественно и качественно географию обучающихся из Китайской Народной Республики. Представлен Таджикистан, Российская Федерация".

Выбор направлений в вузе широкий - от машиностроения и энергетики до строительства и архитектуры. Это дополняется высоким качеством образования, практико-ориентированным обучением и увлекательной студенческой жизнью. Такой спектр возможностей и привлекает все больше молодых людей.

Ярослав Бажко, студент БНТУ:

"Я получу профессию "Горный инженер, разработка месторождений, полезных ископаемых подземным способом". Я выбрал эту специальность, потому что когда поступал, понимал, что мне хочется какую-то интересную, особенную специальность получить".

"Мои родители сами работают на Беларуськалии. Мой папа горный инженер. И, соответственно, я пошел по стопам родителей. Поступил на факультет горного дела. Выбрал БНТУ потому, что сам наш университет - это ведущий технический вуз страны, база мощнейшая, самая лучшая база для подготовки", - поделился Александр Малашко, студент БНТУ.

Полина Хохлова, студентка БНТУ:

"Я иностранная студентка из Казахстана. Выбрала я БНТУ, потому что этот вуз представляет качественное образование, поэтому я знала, куда я поступаю, выбрала архитектуру".