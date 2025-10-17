Смотреть онлайнПрограмма ТВ
БНТУ примет Форум вузов инженерно-технологического профиля СГ

21 октября БНТУ готовится принять Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Соберутся представители 40 университетов Беларуси и России, а также Узбекистана и Китая.

Участники обсудят развитие инженерного образования, научно-техническое сотрудничество и инновационное предпринимательство.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

"Сегодня мы видим, насколько возросла роль инженерии в наших странах. Этому уделяется первостепенное значение при подготовке кадров. Наш форум популяризирует профессии, направления и покажет преимущества, которыми будущие специалисты будут обладать, завершая обучение в своих университетах. Поэтому форум становится важной площадкой и будет продолжать свои традиции еще много лет".

Тема предстоящего форума - "Инженерное образование - основа технологического суверенитета". В планах - создание платформы для реализации международных интеграционных инициатив.



ОбществоОбразование



БНТУСоюзное государствоинженеры