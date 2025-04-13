Бобылев: Ситуация на государственной воздушной границе Беларуси полностью контролируется

На сегодняшний день боевое дежурство по противовоздушной обороне осуществляется усиленным составом Вооруженных Сил Республики Беларусь. Дежурные подразделения радиотехнических войск непрерывно и круглосуточно осуществляют радиолокационную разведку воздушного пространства.

Начальник штаба управления зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Бобылев в проекте "Актуальное интервью" рассказал, что и как часто летает у наших границ и почему воздушные границы осуществляются в усиленном режиме.

"Все дежурные силы и средства выполняют задачи в единой, в том числе региональной, системе противовоздушной обороны. Наши дежурные подразделения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году находятся в готовности к уничтожению нарушителей государственной границы, к выполнению других задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, а если потребуется, и к внезапному отражению агрессии воздушного противника", - отметил Андрей Бобылев.

С началом специальной военной операции было зафиксировано увеличение полетов авиации стран НАТО вблизи государственной границы Беларуси. В 2025 году ситуация коренным образом не изменилась. Ежедневно фиксируется до 15 пролетов летательных аппаратов, в первую очередь разведывательных.