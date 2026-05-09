Богданович о Дне Победы: Память будет жить вечно в наших сердцах

Дань памяти погибшим в годы войны отдала спортивная общественность. Сенатор Дмитрий Басков с хоккейной командой Президента, а также с игроками молодежной сборной страны и клуба "Динамо-Минск" принял участие в возложении цветов на площади Победы.

"Такие моменты, безусловно, очень важны. Они объединяют поколения и напоминают нам о тех ценностях, которые остаются неизменными: уважение, благодарность и ответственность за нашу историю", - отметил Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Александр Богданович, председатель Белорусской федерации хоккея:

"Федерация хоккея 9 Мая чтит традиции, и мы приобщаем молодежь к этому народному празднику, празднику, который нам подарили наши предки, подарили нам Победу. И мы гордо называемся народом-победителем. Сегодня мы чтим эти традиции, приводим молодежь, чтобы показать и отдать дань тем людям, которые подарили нам эту Победу. Мы чтим, помним, и мы являемся народом-победителем, поэтому память будет жить вечно в наших сердцах и сердцах подрастающего поколения".