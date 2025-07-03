Богдасаров: День Независимости - праздник не надуманный, а выстраданный кровью белорусов

3 Июля благодарные наследники Великой Победы идут в Брестскую крепость с самого утра. Тысячи жителей и гостей города вспоминают защитников Родины. Живые цветы легли к Вечному огню Брестской крепости. В память о героях прошла и минута молчания.

"День Независимости - это главный праздник в Беларуси. Это день подлинной независимости, освобождения страны от немецко-фашистского ига в 1944 году. Этот праздник не надуманный, а выстраданный кровью белорусского народа, но все же радостный день. Более того, я счастлив быть гражданином Беларуси, этой мирной, процветающей страны".