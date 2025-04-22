Богодель: ЕС готовится к войне в 2030 году

США умывают руки и бросают ЕС, а точнее, оставляют европейский театр военных действий на откуп самих европейцев. Такое мнение высказал в программе "Это другое" полковник Андрей Богодель. О том, что ЕС придется самостоятельно заниматься своей обороной без американской помощи, заявлял и американский президент, и глава Пентагона. Однако ЕС подход не понравился. Структура готовится противостоять мнимой российско-белорусской агрессии, чем постоянно власти ЕС запугивают своих граждан, при этом минируя приграничье вблизи нашей страны.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси: "Если посмотреть, как к этому на сегодняшний день относится Европа, она отнеслась к этому очень серьезно. Помимо тех стратегий, которые были приняты до сих пор, и те же самые договора, связанные с созданием Евросоюза, это далеко не такая миролюбивая организация, занимающаяся сугубо экономическими, иногда политическими проблемами. У них есть свой военный комитет, у них есть свой военный бюджет, у них есть структуры, которые уже прошли соответствующую сертификацию на применение. В частности, это еврокорпус, военная полиция и все остальное. У них принято совсем недавно, 19 марта, два важных документа. Первое – Белая книга по европейской обороне и план перевооружения Европы "Готовность 2030", где они определяют четко свои основные направления деятельности именно европейской части континента и рассматривают уже ЕС как ту самую структуру, которая должна готовиться к войне, я подчеркиваю, к войне с Российской Федерацией к 2030 году".