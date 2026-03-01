Богодель: Иранским новым элитам нужно думать, как выйти из сложившейся ситуации и не потерять лицо

Ситуацию на Ближнем Востоке, атаку Израиля и США на Иран, риски для глобальной безопасности прокомментировал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Операция против Ирана началась достаточно интенсивно с массированных ударов, как и предполагалось, отметил эксперт. Что касается ответа, последовавшего со стороны Исламской Республики, он произошел практически молниеносно и был достаточно эффективный.

Сейчас интенсивность ударов значительно сократилась и со стороны Ирана, и со стороны Израиля, обратил внимание Андрей Богодель. "Они стали, может быть, несколько чаще, но в налетах участвует значительно меньше на сегодняшний день сил и средств. Это буквально десятки, иногда даже единицы ракет. С одной стороны, можно считать, что берегут силы и средства. Для чего? Впереди, может быть, ждет затяжной конфликт. И для этого нужно максимально эффективно их использовать. А с другой стороны, может быть, изменилась тактика, изменились подходы. Либо есть какие-то политические цели, которые сейчас пытаются решать и одна, и вторая стороны, чтобы завершить этот конфликт в свою пользу", - предположил эксперт.

По словам военного, вне всякого сомнения параллельно идут какие-то переговоры. "Если вначале говорили о том, что цель заключается в свержении существующего режима, то без сухопутной операции этого достигнуть невозможно. И думаю, что это четко понимает американская сторона. Трамп всегда любит сделки. Ему не принципиально, какая это будет сделка и какой будет режим. Главное, чтобы этот мир и это устройство внутри региона целиком устраивало Соединенные Штаты. А что уже будет с этими региональными державами, это уже дело второе. Верхушка, старая элита, которая руководила, ее практически всю уничтожили. С новой элитой, я думаю, вполне могут пойти на какую-то сделку", - высказал предположение замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.

Андрей Богодель:

"У Ирана на сегодняшний день очень тяжелое положение. У него нет на данный момент союзников, готовых пойти на открытую конфронтацию с Соединенными Штатами и Израилем. Ось сопротивления, которая была у Ирана, разгромлена. Арабские страны не сильно заинтересованы в том, чтобы Иран усилил свои позиции, ведь это шиитский центр. А суннитское большинство наверняка имеет свою точку зрения. И внутриполитическая ситуация в Иране, международные санкции, которые наложены с решения Совета Безопасности ООН, удушают эту Исламскую Республику".