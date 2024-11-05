Беларусь всегда выступает за мир. Все, что сегодня делается нашим государством в рамках национальной безопасности, это прежде всего вопросы стратегического сдерживания. А задействование подобных систем сегодня не ограничено ни одним международным договором. Экспертное сообщество комментирует решение о размещении на территории Беларуси ракетного комплекса "Орешник".

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Это отодвигает угрозу ядерного конфликта. Потому что задействование подобных систем сегодня не ограничено ни одним международным договором и дает возможность использовать их в зависимости от сложившихся условий, которые прописаны как в союзных договорах, так и в документах, непосредственно определяющих нашу военную безопасность. Это и Концепция национальной безопасности, это и Военная доктрина".

Он отметил, что данные ракетные системы имеют белорусские корни. "Во-первых, это задействование белорусских тягачей МЗКТ, которые производятся на нашем Минском заводе колесных тягачей. Имеются и российские системы, но за основу все-таки будут приняты именно тягачи МЗКТ".