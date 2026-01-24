Богодель о том, почему проверка боеготовности ВС осуществляется именно в экстремальных условиях

"Силы немедленного реагирования и силы быстрого развертывания постоянно находятся в высокой степени готовности. Например, им сегодня в ходе внезапной проверки может быть поставлена задача либо по предназначению, т.е. выйти в соответствующий район, где будут проверены вопросы военного планирования, либо будет поставлена вообще внезапная задача, которую нужно выполнить на незнакомой местности, причем в любом регионе Республики Беларусь. И выйти туда им нужно будет в полном составе, без потерь вооружения, военной техники, и, конечно же, в установленное время".

Замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси обратил внимание, что данная проверка неслучайно осуществляется именно в экстремальных условиях. "Например, импортные беспилотные летательные аппараты, которые сейчас проверяются и испытываются, отказываются летать при температуре ниже 20 градусов. А наши беспилотники, наши ребята и наша техника, как ни в чем не бывало. Хотя все понимают, что значит использовать или эксплуатировать те же самые дизельные двигатели в зимних условиях. Предъявляются повышенные, как говорится, требования в вопросах того, что тут важно не обморозить личный состав, проверить готовность как раз в этих вопросах, в том числе как эксплуатировать и применять вооружение", - подчеркнул он.