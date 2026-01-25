Богодель рассказал, в чем эффект новой системы проверки боеготовности ВС Беларуси

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил. Ее особенность - личное участие Главнокомандующего. Александр Лукашенко приводит войска в высшую степень готовности напрямую и без долгих согласований.

Вооруженные Силы выполняют самые разные задачи. В первый день прошла проверка готовности механизированного соединения. После подразделение маршем прошло по незнакомому маршруту, преодолев свыше 50 км в условиях атаки ДРГ с применением беспилотников на колонны - такой сценарий отрабатывался с учетом опыта СВО.

К маневрам теперь привлекаются самые разные подразделения, все они укладываются в нормативы. 25 января мероприятия вышли на новый этап: ряд подразделений выдвинулся в назначенные районы для выполнения практических задач.

В чем эффект этой новой системы проверки, рассказал заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

"В Вооруженных Силах достаточно давно действует система внезапных проверок, причем действует она на различных уровнях и признана наиболее действенной формой контроля боеготовности соединений воинских частей", - отметил он.

По словам военного, такая форма позволяет оценить уровень управления, уровень боевой слаженности воинских частей и подразделений, а также вопросы всестороннего обеспечения и состояние вооружения и военной техники. "Все прекрасно осознают, что получить напрямую от Главнокомандующего пакет по приведению подразделений в высшую степень боевой готовности - это самый высочайший уровень ответственности. И здесь надо понимать, что если соединение боеготово, то это, пожалуй, единственное, что будет отличать проводимое мероприятие от всех внезапных проверок, которым подвергалось, например, это соединение", - считает Андрей Богодель.

"Самое главное - эта система внезапных проверок дает возможность максимально объективно оценить уровень боевой готовности соединений воинских частей, - отметил замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии. - Большую объективность, чем внезапные проверки, могут дать, пожалуй, только результаты боевых действий. Вот отсюда, конечно, и повышенное внимание Президента, Главнокомандующего Вооруженными Силами. И отсюда как раз действия гвардейцев в экстремальных условиях. Поскольку мы понимаем, что тяжело в учении, легко в бою. И это главный воинский постулат. Ему следуют и воины-гвардейцы, и те, кто сегодня осуществляет эту проверку".

Говоря про опыт СВО, эксперт подчеркнул, что он очень широко используется, но вместе с тем есть четкое понимание того, что специальная военная операция - это всего лишь частный случай. Поэтому на учениях обязательно учитывается опыт и других вооруженных конфликтов. И, конечно же, свой опыт боевой подготовки, который гвардейцы получают на учениях, тренировках, при выполнении задач, в том числе по усилению государственной границы.

Богодель добавил, что учитываются и специфические условия белорусской местности, время года и погодные условия. "Вот, например, сейчас при таком минусе проверяются беспилотники. Могут они лететь или не могут? Сколько, например, держат батареи на радиостанциях? Сколько они держат на прицелах и приборах? Замерзают ли они? Как это влияет в целом на боеспособность?" - пояснил военный.

Также проверяется и то, как себя ведет снаряжение. "Ведь важно не обморозить личный состав, проверить вопросы готовности вооружения. Как, например, в мороз ведет себя оружейная смазка, как до этого обслуживались пушки и пулеметы, автоматы", - добавил он.

Кроме того, на подобного рода мероприятиях всегда ставятся и исследовательские цели, - сказал Андрей Богодель. "В ходе подобного рода исследований обязательно рассматривают вопросы применения новых способов и приемов: противодействие беспилотных летательных аппаратов и диверсионно-разведывательных групп, скрытность, выживаемость, противодействие минной войне и действия вообще в подобного рода экстремальных условиях. Без военной науки никуда. И у нас она не стоит на месте. Кстати, Президент не дает науке спать", - заметил эксперт.

Андрей Богодель:

"Компетентную оценку по результатам дадут лица, проводившие эту внезапную проверку.

Тем более, что задача носила закрытый характер. Мы все видели пакет с надписью "Секретно". Результаты, я думаю, будут доведены только до лиц, которые допущены до этого. Вместе с тем очевидно, что силы немедленного реагирования и быстрого развертывания готовы к выполнению внезапно возникающих задач. Все было штатно, никакой растерянности, командиры на месте, личный состав действует без суеты. А это значит одно: люди не подведут".