Богодель: ШОС еще далеко до военно-политического союза
По архитектуре безопасности и скорости реагирования ОДКБ себя показало. В принципе, на эту организацию сразу были возложены военные функции и функции безопасности.
Что будет, если и ШОС начнет действовать, как ОДКБ? Схему развития событий предложил замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".
"Думаю, что ШОС еще далеко до военно-политического союза, но уже начинают проскакивать нотки, ведь экономика будет процветать только там, где есть безопасность", - обратил внимание собеседник.
Наиболее ярким примером сегодня служит Ближний Восток, где вся банковская система и современные технологии стали покидать эту территорию, потому что там стало неприбыльно вести бизнес. Более того, происходит стагнация даже на уровне туристического бизнеса.
"ШОС как раз и должна сформировать необходимое пространство, на котором будет осуществляться безопасная торговля, логистика, обсуждаться вопросы, связанные с решением межполитических и межгосударственных проблем. Но это все должно решаться в рамках надгосударственных настроек. Но пока все-таки о военно-политическом блоке говорить рано", - считает Андрей Богодель.