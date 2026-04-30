Богодель: ШОС еще далеко до военно-политического союза

По архитектуре безопасности и скорости реагирования ОДКБ себя показало. В принципе, на эту организацию сразу были возложены военные функции и функции безопасности.

Что будет, если и ШОС начнет действовать, как ОДКБ? Схему развития событий предложил замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

"Думаю, что ШОС еще далеко до военно-политического союза, но уже начинают проскакивать нотки, ведь экономика будет процветать только там, где есть безопасность", - обратил внимание собеседник.

Андрей Богодель

Наиболее ярким примером сегодня служит Ближний Восток, где вся банковская система и современные технологии стали покидать эту территорию, потому что там стало неприбыльно вести бизнес. Более того, происходит стагнация даже на уровне туристического бизнеса.