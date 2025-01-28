Богуш: Активность молодежи на выборах Президента - это ее понимание участия в построении будущего

Мы видели достаточно высокую активность молодежи на выборах Президента. А это с ее стороны понимание, что есть возможность непосредственного участия в построении будущего страны. А еще это осознание ответственности за будущее.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники