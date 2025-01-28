Богуш: Активность молодежи на выборах Президента - это ее понимание участия в построении будущего

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Люди осознают свой уровень ответственности перед государством и своим будущим. И эта осознанность привела к активному участию в жизни общества - к беспрецедентной явке на выборах Президента.
Гражданское общество стало более зрелым, в том числе и молодое поколение.
Мы видели достаточно высокую активность молодежи на выборах Президента. А это с ее стороны понимание, что есть возможность непосредственного участия в построении будущего страны. А еще это осознание ответственности за будущее.
Вадим Богуш отметил, что молодежь достаточно быстро получает образование, приходит на рабочие места, занимается конкретными делами. "Наверное, эта личностная причастность к формированию будущего страны, которая пришла через конституционный референдум, единый день голосования", - подчеркнул он.