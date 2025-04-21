Более 10 белорусов стали жертвами мошеннической схеме при приобретении авто

С начала 2025 года в Брестскую таможню обратились уже более 10 белорусов, которые в результате использования услуг посредников для приобретения автомобилей стали жертвами мошеннических действий. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Аферисты даже не утруждают себя проверкой поддельных печатей на корректность наименования таможенных органов и грамматики их написания. В последних представленных обманутыми гражданами документах фигурирует печать с наименованием "Брестская центральная мытня", а в недействительных квитанциях утильсбор именуется как "Утилизационный сбор для Центральной акцизной таможни" (Брест таможенный пост ВУ-09105). В структуре Брестской таможни отсутствует таможенный пост BY-09105, а код 09105 принадлежит ПТО "Брест-Северный", специализацией которого не предусмотрен выпуск в свободное обращение транспортных средств для личного пользования", - пояснили в ГТК.

Оплатив денежные средства и не дождавшись доставки авто, обманутые мошенниками граждане обращаются в таможню с запросами. Им важно знать, что документы реальные и их не обманывают третьи лица. Также граждане просят подтвердить оплату утильсбора.