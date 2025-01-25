Более 10 тыс. зрителей и лучшие голоса Беларуси - как прошел концерт "Время выбрало нас"

"Марафон единства" стал настоящим гимном суверенной Беларуси и ее истории. Яркий аккорд грандиозной по масштабу и значению республиканской акции прозвучал 24 января в самом сердце страны.

Финальный концерт "Время выбрало нас" собрал под крышей "Минск-Арены" более 10 тыс. зрителей. В такой момент Президент Беларуси Александр Лукашенко был рядом со своим народом. Он с гордостью отметил: "Марафон единства" показал, что белорусы могут творить на мировом уровне!" Следующая пятилетка, по словам белорусского лидера, станет временем молодежи. И крайне важно вложить в головы и сердца новых поколений те ценности, которым мы привержены уже 30 лет.

"Минск-Арена" видела многое, но такое там происходило впервые. В едином порыве белорусы показали всему миру и самим себе, насколько едины.

Необычная сцена с обзором 360 градусов, световое шоу, эффектное техническое решение и лучшие голоса не только Беларуси прозвучали под звуки Президентского оркестра страны. Минск - 16-й город в коллекции "Марафона единства". Каждый регион - это отдельная история, уникальный вайб. Республиканская акция рассказывала именно об этом.

"Я приехала из Орши на концерт. Белорусы действительно едины, все дружные, просто радуются", "Это очень важное чувство, которое дает поддержку, уверенность, что у тебя есть опора, защита и все будет хорошо", "Я горжусь, что нахожусь именно здесь. Я люблю Беларусь! В одном месте столько единомышленников. Это действительно не просто "Марафон единства". Это чувства, полет души, фантазии. Спасибо большое организаторам", - поделились эмоциями зрители.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"В рамках командировок, когда мы посещали предприятия, в том числе и районные, были очень позитивные отзывы. Дух единства был виден во всем и везде".

Старт марафону в 2024 году был дан в День народного единства. С тех пор акция охватила все регионы страны.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Обязательно будем искать таланты везде в Беларуси, будем способствовать, поддерживать, чтобы люди могли продемонстрировать, получить необходимое образование для того, чтобы формировать дальнейшую самобытную белорусскую культуру, развивать ее, добавляя новые подходы, которые мы сейчас выкристаллизовали в ходе "Марафона единства".

"Марафон единства"- это подарок от Президента и всей творческой сферы Беларуси. Лукашенко не раз говорил, как сильно мы себя недооцениваем, как часто скромничаем, поэтому важно было показать, насколько белорусы талантливы и самобытны.

"Марафон единства" - это о белорусах, о вдохновляющей истории страны, о заслугах, достижениях, возможностях.

У нас талантливые люди. У нас не может быть неталантливых коллективов. Мы стараемся, как больше непрофессиональная самодеятельность, успевать за профессиональными коллективами. Николай Лукашенко

"Марафон единства" - о пути Беларуси. И этот путь определяет белорусский народ. Президент не без гордости заметил, что в Минске собрались люди, кому не все равно, каким будет будущее от Бреста до Витебска, от Гродно до Гомеля и Могилева. В едином порыве звучало "Мы вместе. Время выбрало нас!"

Александр Лукашенко: "Марафон адзінства" паказаў: Беларусь - адна вялікая сям’я, дзе кожны гатовы падтрымаць іншага. Вы падарылі людзям вялікую радасць. Даказалі, што мастацтва і асвета, памножаныя на жывыя чалавечыя адносіны, могуць ствараць цуды. Ведаеце, калі ў мяне пытаюцца, што робіць Беларусь такой асаблівай, прывабнай, гасціннай, светлай, напоўненай аптымізмам, я адказваю: людзі. Гэта вы, вы - асаблівыя, таму і краіна ў нас асаблівая! На гэтым дадзеным нам Богам кавалачку зямлі - наш адзіны дом. І гэты дом не прадаецца ні за якія грошы".

2025 год - год 80-летия Великой Победы. Беларусь помнит и делает все, чтобы в стране был мир. Хотя сохранить его с каждым днем становится все сложнее.

Александр Лукашенко:

"Проходя через глобальные кризисы и санкции, мы получили бесценный опыт. Научились работать и развиваться, опираясь на собственные ум и силы. Мы не будем плясать под чужую дудку, не станем гнуть спину под панской плеткой, не допустим, чтобы на родную землю вступил сапог захватчика. Вы в этом можете быть абсолютно уверены".

Президент Беларуси попросил запомнить, что все, что он сказал и не сказал, о чем думали последние годы и делали, нужно вложить в головы и сердца наших новых поколений.

Александр Лукашенко: "Уже много раз говорил про преемственность, про то, что через пять лет более половины нашей страны будут люди, родившиеся в период независимости. Они не знали империи Советского Союза и, по большому счету, не застали тяжелейших девяностых. И 2020 год показал, что молодежью - да и вообще - мы занимались недостаточно. Не так, как сегодня".

Прививка 2020 года получена, умеем делать выводы из прошлого. С намеченного пути, который мы определили десятки лет назад, не сойдем. Президент в белорусах уверен.

"Говорят, что 26 января день, от которого зависит наша жизнь. Да успокойтесь. Не зависит от этого дня вся наша жизнь, в противном случае, чего бы мы стоили, если только от одного дня зависела наша жизнь. Нет, свою жизнь мы также определили давно. Наша жизнь - это равные возможности для всех. Равные возможности - это общество справедливости. Мы будем опираться на порядок и безопасность нашего общества, - заявил белорусский лидер. - Мы обязательно, я это вам обещаю, построим страну для людей. Даже если меня не будет, вы ее построите, потому что вы уже многое сделали. Но это, подчеркиваю, будет общество возможностей. Но у вас, естественно, возник вопрос, так что же такое 26 января? Значение этого дня велико. Значение воскресенья 26 января в том, что мы должны показать всему миру, что мы люди разумные, мы умеем делать выводы из прошлых событий и смотрим в будущее мирное и безопасное, которое мы должны подарить нашим детям и внукам. Никуда от этого не денемся, потому что это страшное, всеохватывающее время, которое выбрало нас".