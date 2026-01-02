3.71 BYN
Более 100 мероприятий запланировано в праздники в Минске
Автор:Редакция news.by
Концертная площадка у Дворца спорта в праздник объединила множество жителей и гостей столицы.
В Минске в праздничный период всего запланировано более 100 мероприятий республиканского, городского и районного уровня. В Минск по традиции приезжают отмечать Новый год иностранные гости и тепло отзываются о гостеприимности белорусов. Белорусы в свою очередь активно отмечают Год белорусской женщины.
Беларусь привлекает путешественников колоритными историческими достопримечательностями и природными красотами, но раскрыт далеко не весь потенциал. В этом году работы в сфере гостеприимства будет больше. Отрасль нужно поднимать на ступень выше.