Более 100 мероприятий запланировано в праздники в Минске

Концертная площадка у Дворца спорта в праздник объединила множество жителей и гостей столицы.



В Минске в праздничный период всего запланировано более 100 мероприятий республиканского, городского и районного уровня. В Минск по традиции приезжают отмечать Новый год иностранные гости и тепло отзываются о гостеприимности белорусов. Белорусы в свою очередь активно отмечают Год белорусской женщины.