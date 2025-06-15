Обострение на Ближнем Востоке спровоцировало новые антивоенные протесты. Более 100 тыс. человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в Гааге. Протестующие скандировали лозунги с требованием немедленного прекращения военных действий в Газе и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в анклав. Тысячи человек вышли на марш против продолжения конфликта и в Париже. Полиция теснила митингующих щитами, применялись дубинки и дымовые шашки.