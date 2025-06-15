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Более 100 тыс. человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в Гааге
Автор:Редакция news.by
Обострение на Ближнем Востоке спровоцировало новые антивоенные протесты. Более 100 тыс. человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в Гааге. Протестующие скандировали лозунги с требованием немедленного прекращения военных действий в Газе и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в анклав. Тысячи человек вышли на марш против продолжения конфликта и в Париже. Полиция теснила митингующих щитами, применялись дубинки и дымовые шашки.
Масштабный марш вспыхнул в Чили. В Лондоне также прошли протесты. На Парламентской площади собрались сотни людей с палестинскими и иранскими флагами. Активисты призвали правительство Великобритании прекратить вооружать Израиль на фоне эскалации конфликта в регионе.