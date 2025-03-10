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Более 100 видов двухколесных на любой вкус предлагает мотовелозавод. К старту сезона еще 7 новинок
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3.52025-03-11T14:33:37.000000Z00
Новый сезон микромобильности стартует в столице уже в ближайшую субботу, 15 марта. Минский мотовелозавод представит более 100 видов двухколесных под любые цели.
Одни модели идеально подойдут для легкой велопрогулки, другие помогут добраться до работы с комфортом. Горные впишутся в стиль жизни любителей активного отдыха, есть даже "тандем" для романтических путешествий. Уже в апреле завод дополнительно продемонстрирует 7 новых моделей.
300 км - для комфортного путешествия на двухколесном транспорте. Такая общая протяженность велодорожек в Минске. Самый живописный маршрут - от Дроздов до Чижовского водохранилища - немногим более 26 км.