Более 100 видов двухколесных на любой вкус предлагает мотовелозавод. К старту сезона еще 7 новинок

Новый сезон микромобильности стартует в столице уже в ближайшую субботу, 15 марта. Минский мотовелозавод представит более 100 видов двухколесных под любые цели.





Одни модели идеально подойдут для легкой велопрогулки, другие помогут добраться до работы с комфортом. Горные впишутся в стиль жизни любителей активного отдыха, есть даже "тандем" для романтических путешествий. Уже в апреле завод дополнительно продемонстрирует 7 новых моделей.