Более 150 человек приняли участие в конференции, организованной предпринимателями БСЖ

Культурный код белорусов через ремесло и любимое дело. О новых возможностях для ведения бизнеса в Беларуси и о самозанятости, которая тоже может приносить приличный доход, говорили в Сморгони.

В Гродненской области состоялась конференция, организованная предпринимателями Белорусского союза женщин. В ней приняли участие бизнес-леди, ремесленники, хозяева агроусадеб и самозанятые - более 150 человек. Конференция - часть масштабного популярного проекта "Ресурсы и возможности". Он охватывает все регионы страны.

Елена Прохорова, председатель объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности БСЖ:

"Через диалоговую площадку мы транслируем культурный код белоруса - то, что он делает своими руками, каким он видит и преподносит нашу Беларусь. Мы собрали здесь представителей разных районов для того, чтобы иметь возможность их познакомить. Идея наша - масштабировать их бизнесы, объединить их между собой и где-то даже поделиться возможностями, которые мы можем для них предоставить".