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Более 2 тыс. абитуриентов набрали максимальные 100 баллов и могут быть уверены в поступлении
Автор:Редакция news.by
Более 2 тыс. абитуриентов могут быть уверены в своем поступлении, ведь они набрали максимальные 100 баллов!
В вузах Беларуси прошел прием документов от целевиков, а также зачислено более 500 победителей университетских олимпиад. В целом набор в вузы составляет 48,3 тыс. человек, почти 32 тыс. из них - на бюджетную форму обучения.
Особенностью приемной кампании 2025 года является пересмотр и сокращение до трех лет заочной формы получения образования в колледжах. Учащиеся по около 50 специальностям в этом году будут проходить обучение в таком сокращенном формате.