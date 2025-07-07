Более 2 тыс. абитуриентов набрали максимальные 100 баллов и могут быть уверены в поступлении

Более 2 тыс. абитуриентов могут быть уверены в своем поступлении, ведь они набрали максимальные 100 баллов!



В вузах Беларуси прошел прием документов от целевиков, а также зачислено более 500 победителей университетских олимпиад. В целом набор в вузы составляет 48,3 тыс. человек, почти 32 тыс. из них - на бюджетную форму обучения.