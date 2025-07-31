Более 20 автобусов от ОАО "Брестмаш" передано учреждениям образования Беларуси

Более 20 автобусов передало предприятие ОАО "Брестмаш" учреждениям образования Беларуси. 13 из них рассчитаны на 17 посадочных мест. Они отправились в Гродненский регион. Еще 9 (с подъемниками для инвалидов) - на Витебщину, Могилевщину, а также в Минск.

Все автобусы соответствуют современным требованиям перевозок и заменят устаревший транспорт. Школьные автобусы в Бресте выпускают уже около трех лет по заказу Министерства образования. Отметим, что эта партия изготовлена досрочно. В августе будет еще одна - тоже свыше 20 единиц. Программа на 2025 год будет выполнена в полном объеме.

Иван Ганчиц, директор ОАО "Брестмаш":

"Это так называемые школьные автобусы "12 + 4 + 1", то есть туда помещается 12 детей, 4 сопровождающих и 1 водитель. Все прекрасно понимают, что это все делается для детей. В первую очередь для их безопасности. В автобусе имеются специализированные сидения с четырьмя точками крепления, а также ограничение скорости - не более 60 км/ч. Все требования соблюдены. Собираемся и дальше расширять линейку, увеличивать количество мест".

Начальник отдела Министерства образования Беларуси Александр Бачковский отметил, что техника показала себя с самой лучшей стороны. Государственной программой на 2025-2030 годы предусмотрено массовое обновление транспортных средств подвоза ребят.