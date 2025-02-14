Более 3 тыс. рабочих мест будет предложено на ярмарке вакансий в Минске

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 20 февраля с 10:00 до 12:00 проведет электронную ярмарку вакансий. Мероприятие пройдет на сайте e-vacancy.by и будет доступно для всех желающих, в том числе для молодежи. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.

На ярмарке соискатели смогут в реальном времени ознакомиться с более чем 3 тыс. вакансий, условиями труда, задать вопросы работодателям, направить резюме, а также получить электронную консультацию и приглашение на собеседование.

В числе компаний-участников - ГП "Минсккоммунтеплосеть", Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, ОАО "Дрожжевой комбинат", ОАО "МАЗ", 10-я городская клиническая больница г.Минска и другие.

По завершении ярмарки все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости. Электронная услуга значительно упрощает процесс поиска работы и доступна всем жителям республики.