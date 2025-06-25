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Более 30 дополнительных поездов будут курсировать в июльские праздничные дни
С 2 по 7 июля Белорусская железная дорога назначила более 30 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.
В межрегиональном сообщении будет курсировать 21 дополнительный поезд по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск - Брест, Минск - Гомель, Минск - Могилев и Минск - Пинск.
В международном сообщении во взаимодействии с ОАО "РЖД" назначено 10 дополнительных поездов для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров по маршрутам: Минск - Москва, Минск - Санкт-Петербург и Брест - Санкт-Петербург.
Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте БЖД, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.