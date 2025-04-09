Более 300 тыс. жителей Витебской области подключились к наведению порядка

Более 300 тысяч жителей Витебской области подключились к наведению порядка! Люди вышли на благоустройство парков и скверов, особое внимание - мемориалам, обелискам и воинским захоронениям.

Одна из локаций, где сегодня высадился трудовой десант Витебска, - площадь Герба и флага. Ее открытие состоится в мае. Сейчас особенно ответственная работа у специалистов Зеленстроя - новый объект должен стать украшением города на Западной Двине.

Площадь возводят поблизости Дворца спорта и Парка тысячелетия Витебска. Здесь уже установили флагшток высотой в двадцатиэтажный дом. Также приступили к сборке конструкции для размещения государственного герба. Опробовали и работу двух светодиодных экранов. По задумке, это будет особенное пространство областного центра, доступное абсолютно каждому.

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Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Правильно, что мы решили это делать не в историческом центре, а вот здесь. Это все рано будет часть этого большого Парка тысячелетия. В этом году уже третий год, как будем добавлять. И будут появляться локации для занятия спортом, для отдыха".

Артур Строд, директор управления капитального строительства города Витебска:

"На мой взгляд, это самое лучшее, идеальное место в городе. Мы уже находимся на финишной прямой. Уложили более 4,5 тысяч метров квадратных гранитной брусчатки".

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Участники субботника помогли формировать площадку для газона, а также высадили деревья. Концепция предусматривает гармоничное сочетание фактур, цвета и природных декораций.

Валентина Шендюкова, директор ГП "Витебский зеленстрой":

"Здесь будут особенные композиционные посадки, деревья очень редких пород, которыми мы можем похвастаться, именно только у нас в Витебске такие будут. Здесь все продумано для того, чтоб наши цвета - красный и зеленый - были в превосходстве".

Участник субботника с сыном:

"Каждый приходит и работает на земле. Мы должны ее преобразить так, чтобы наши дети говорили: "Вот это дерево я посадил. Я здесь участвовал, внес определенный вклад".