2 июня более 32 тыс. абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету. Ребята проверяли свои знания по биологии, математике, географии, иностранным языкам, всемирной истории (новейшее время) и истории Беларуси в контексте всемирной истории.

В Минске испытание проходило на базе 40 пунктов. Одна из основных площадок - БНТУ. Сегодня вуз принял у себя около 1,7 тыс. человек. Для них были созданы все необходимые условия для комфортной и безопасной сдачи тестирования. Все прошло в штатном режиме.

Вячеслав Данилович, председатель комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в БНТУ:

"Вступительная кампания проходит организовано, в соответствии с прописанными в законодательных актах требованиями. Централизованный экзамен также прошел на хорошем уровне, каждый абитуриент получил возможность реализовать свои знания".

Следующее централизованное тестирование состоится 5 июня. Абитуриенты будут сдавать обществоведение, химию, физику и историю Беларуси. Напомним, что если выпускник по уважительной причине не смог явиться на ЦТ, у него есть возможность пройти испытание в резервные дни - 19, 21 и 23 июня.