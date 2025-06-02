Более 32 тысяч абитуриентов по всей стране сегодня сдавали ЦТ по второму профильному предмету

Держать марку и обеспечить проведение вступительной кампании с равными условиями, честно и прозрачно для всех - неизменное поручение Президента всем ответственным лицам. А кампания - в самом разгаре.

Сегодня более 30 тысяч абитуриентов сдавали ЦТ по второму профильному предмету на выбор. А именно ребята проверяли знания по биологии, математике, географии, иностранным языкам, истории.

Волнительное ожидание в пунктах сдачи сегодня царило с самого утра. Абитуриенты начали прибывать на места за полтора часа до начала испытаний. С собой - только паспорт, пропуск, ручка и удача!

В БНТУ экзамены сдавали около тысячи 700 человек. Контролировала ход вступительной кампании и следила за созданием комфортных и безопасных условий государственная комиссия.

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Вячеслав Данилович, председатель комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в БНТУ:

"Вступительная кампания проходит организованно, в соответствии с теми требованиями, которые прописаны в законодательных актах. И централизованный экзамен прошел на достаточно хорошем уровне. Каждый абитуриент получил возможность реализовать свои знания".

В топе наиболее популярных дисциплин - иностранный язык, математика и биология. Выходя из аудиторий, большинство отмечало - в своих силах уверены. Ведь за плечами - 9 месяцев скрупулезной подготовки.

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Контроль за ходом вступительной кампании

"Задания были не настолько сложные, как я думала. Они были примерно похожи на этапы РТ и прошлые ЦТ. В 6 утра встала, начала готовиться. Целую неделю переживала, сегодня утром тоже. Потом сюда пришла, начала все повторять. Но было не так уже волнительно", - рассказала абитуриентка.

"Я сдавал биологию. Задания, в принципе, несложные были. Готовился, как все, наверное. К репетиторам не обращался. Просто по учебнику с учителями", - сказал парень.

Как неоднократно отмечали представители госкомиссии, человеческий фактор в процессе вступительной кампании исключен, что обеспечивает объективность оценки знаний в полной мере. Так, например, утечка заданий до старта экзамена невозможна, как и по его окончании. Особое внимание - сохранности тестовых заданий.

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Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Начиная от того, как формируются эти конверты с заданиями, как они запечатываются, как перевозятся (чуть ли не как миллионные суммы денег в вализах), как вскрываются, как разносятся по аудиториям. Я сама видела это. Это видели члены государственной комиссии. У нас, кстати, создана 321 комиссия по всей стране в рамках нашей комиссии. То есть абсолютно каждое место проведения ЦЭ, ЦТ, каждое учреждение образования охвачено контролем со стороны государственной комиссии".

Оптимальную систему проведения вступительной кампании нащупывали не один год. Вышли на формат централизованных экзаменов плюс ЦТ. Как отметил министр образования, в этом году система устаканилась и алгоритм отработан.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"26 и 29 мая прошли экзамены. Мы увидели очень большую явку. Количество ребят, которое не явилось, было очень незначительным. В первый день это 77 человек, во второй 75 из порядка 57 тыс. выпускников. Это значительно меньше процент, чем в прошлом году, и все эти ребята пришли по уважительным причинам. Хотел бы отметить и достаточно высокую дисциплинированность. В первый день удаленных из пунктов ЦЭ не было, во второй день было два удаленных, один за пронос мобильного телефона и второй участник за заполнение бланка после окончания времени выполнения соответствующих тестов".

Поступление, по сути, всегда в фокусе Президента. Ведь обучение молодежи - это важный вопрос не только внутри семьи, но и в масштабе государства. Беларуси нужны классные кадры со знаниями, и мотивацией к тому, чтобы становиться лучшими на своих местах. При этом за тестами важно видеть абитуриента и будущего специалиста.

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Лукашенко о вступительной кампании: все должно быть честно, справедливо, прозрачно

Президент во время доклада ему по вступительной кампании напомнил о своем требовании обеспечить прозрачность вступительной кампании. По его словам, важно не потерять возможность увидеть каждого абитуриента.

"Много об этом говорим. Это все хорошо - централизованные экзамены, тестирование и прочее. Но мы сами помним процесс сдачи экзаменов и положительно оцениваем, когда преподаватель и абитуриент сидят напротив друг друга, и преподаватель видит этого абитуриента. Все ли сделано для этой прозрачности? Это главный элемент справедливости", - заявил белорусский лидер.

"Просто надо родителям и абитуриентам понимать, что все будет честно. Не надо идти на какие-то ухищрения. Приходить в аудиторию для сдачи экзаменов надо со своими знаниями. Знания плюс удача - и будешь учиться в вузе", - сказал Президент.

Предусмотрены резервные дни