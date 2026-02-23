Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Более 4 тыс. женщин проходят службу по контракту в белорусской армии

С каждым годом количество девушек, изъявивших желание служить в армии, становится все больше. Подавляющее большинство офицеров-женщин проходит службу в должностях военных врачей, психологов, переводчиков, юристов.

Некоторые возглавляют отделения в военных комиссариатах, а кто-то ставит международные рекорды в военном спорте.

Надежда Алешкевич, призер Всемирных военных игр, мастер спорта международного класса:

"Хотела бы поздравить всех сильных женщин, и не только сильных, с предстоящими праздниками, с Годом белорусской женщины, с 23 февраля. Оставайтесь такими же сильными, независимыми. Пусть ваши мужчины вас оберегают, будут для вас надежным тылом, опорой и поддержкой. Не только для вас, но и для всей нашей страны".

Сегодня в Вооруженных Силах Беларуси службу по контракту проходит более 4 тыс. представительниц прекрасного пола, из них более 900 офицеров, 3 тыс. солдат, сержантов и прапорщиков.

У белорусских женщин есть реальная возможность стать офицером. Главное, чтобы возраст претенденток не превышал 35 лет, а высшее образование было родственным армейской специальности.

