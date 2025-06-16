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Более 5,5 тыс. целевиков готовы принять колледжи на уровень профтехобразования
В Беларуси проходит вступительная кампания в колледжи, сообщает БЕЛТА. В колледжах идет прием документов у поступающих на уровень профессионально-технического образования. Продлится он по 23 августа.
В этом году на уровень профтехобразования колледжи наберут 28 тыс. человек в 160 учреждений. Становится популярнее целевое направление - на уровне профессионально-технического образования выделено более 5,5 тыс. мест для целевиков, это на 1,3 тыс. мест больше, чем в 2024 году.
"При подаче документов необходимо правильно заполнить медицинскую справку о состоянии здоровья и указать все подходящие специальности, чтобы сохранить шансы на поступление даже по альтернативным направлениям. Актуальная информация о ходе приема, установленных целевых местах, вступительных испытаниях и свободных местах размещена на сайтах колледжей и Республиканского института профессионального образования (при осуществлении дополнительного набора)", - рассказали в пресс-службе Министерства образования.
На уровень среднего специального образования на бюджетные места у абитуриентов после 9-го класса белорусские колледжи будут принимать документы с 18 июля по 1 августа, на платные - по 12 августа. Желающие получить среднее специальное образование за счет средств бюджета, имея общее среднее и профтехобразование с общим средним, приносят документы с 18 июля по 6 августа, на платные места - по 14 августа.
"Среди популярных направлений в колледжах инженерия, строительство, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария, здравоохранение, соцзащита, педагогика, бизнес, управление и право. Следует помнить, что одним из важных преимуществ выпускников колледжей является возможность получения среднего специального (после профтехобразования) или высшего образования (после среднего специального) в сокращенные сроки, поступив по внутреннему экзамену", - отметили в ведомстве.
На уровень среднего специального образования колледжи в этом году примут около 38,6 тыс. человек, из них около 30 тыс. - на бюджет. Целевиками станут около 6,9 тыс. поступающих, что на 1 тыс. больше, чем в прошлом году.