Более 50 тыс. военных участвовали в марафоне благоустройства

К марафону благоустройства присоединились более 50 тысяч военнослужащих и членов их семей. Министр обороны вместе с воспитанниками Суворовского училища работал на братской могиле в агрогородке Прилуки под Минском, где захоронены бойцы Красной армии. Виктор Хренин отметил, что в Беларуси около 8 тыс. воинских захоронений, и каждое - требует ухода.

"Наша задача - чтобы не было таких неизвестных имен; они всегда должны быть в наших сердцах, в наших умах, в нашей памяти. Сегодня мы живем в таком мире, когда умышленно искажается историческая память, уничтожаются и сносятся памятники. Хорошо, что в нашей стране этого нет. Но это видят наши дети. Наша задача не просто научить наших детей отличать правду от лжи, а еще и вовлечь в сохранение исторической памяти. А как это можно сделать? Это можно сделать только на таких местах".