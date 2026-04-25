Более 60 % цезия и стронция уже распались: как меняется радиационная обстановка в Беларуси
Прошло 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, и радиационная обстановка на загрязненных территориях Беларуси постепенно улучшается. Об этом сообщил заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин в "Актуальном интервью".
"Более 60 % цезия и стронция прошли период полураспада, который у них схожий - около 30 лет. Территория заповедника приняла около 30 % цезия, который выпал на республику, 73 % стронция и порядка 98 % трансурановых элементов", - рассказал специалист.
По таким элементам как цезий и стронций, безусловно, ситуация улучшается.
Мы видим, как идет изменение законодательства в лесной сфере, в сельскохозяйственной сфере, где уже не нужен тот комплекс мер, который был раньше.
Заповедник был создан как одна из мер реабилитации загрязненных территорий, однако говорить о полной безопасности пока преждевременно. "Заповедник был создан как одна из мер реабилитации. Под реабилитацией надо понимать комплекс работ, который направлен на создание безопасности объекта для его использования. К сожалению, ввиду громадных периодов распада, мозаичности выпадения, о безопасности мы не можем вести речь", - пояснил замдиректора.
Тем не менее, на отдельных участках заповедника ведется активная экспериментальная деятельность. "Но на определенных участках мы ведем экспериментальную деятельность и можем апробировать некоторые методы на условно чистых территориях. То же племенное хозяйство. Сегодня содержим более 400 голов породы русский тяжеловоз, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Мы следим за их радиационной безопасностью. И как племенной репродуктор он себя оправдывает", - сообщил Максим Кудин.
В заповеднике также проводится ограниченное лесопользование: "Уместно говорить об ограниченном лесопользовании, потому что еще на момент формирования правил ведения хозяйства в таких зонах была четкая формулировка, что независимо от плотности загрязнения лесной фонд нужно содержать. Нужно проводить какие-то виды рубок, чтобы снижать горимость и накопление запасов. Эти работы ведутся".
Благодаря государственной поддержке, по его словам, уделено внимание повышению уровня механизации для персонала. "То есть появились многооперационные машины: харвестеры, форвардеры. Это уже снижает коллективную дозу особенно тех радионуклидов, которые имеют большие периоды распада и большую опасность. В целом, надо отдать должное, на всех этапах функционирования зоны отчуждения, благодаря государственной поддержке, она приводится в, скажем, безопасный вид именно с точки зрения минимизации выноса радионуклидов".
Таким образом, хотя полная реабилитация загрязненных территорий займет еще десятилетия, в Беларуси уже наблюдаются позитивные изменения: снижается уровень радиации, меняется законодательство и успешно реализуются научные и хозяйственные проекты в условиях контролируемого радиоактивного фона.