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Более 600 специалистов приняли участие в Международной конференции врачей-онкологов в Минске
Информирование о злокачественных новообразованиях головы и шеи - первый этап ранней диагностики рака. Об этом говорили на тематической Международной научно-практической конференции в Минске.
Площадка собрала более 600 белорусских и российских специалистов.
В нашей стране профилактические проекты активно проводятся с 2014 года, когда медики впервые организовали бесплатные осмотры. Наибольшую эффективность показала акция, где применялись все этапы отбора пациентов: информирование, анкетирование и обследование. По итогу более чем у 80 % человек обнаружены злокачественные образования.
Эксперты отмечают, что простой осмотр полости рта врачом - лучший метод выявления рака этой локализации. Ежегодно у полутора тысяч человек обнаруживают опухоли полости рта, глотки и гортани.
Наталья Тризна, завотделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:
"Обнаружение опухоли на ранней стадии позволяет, учитывая все возможности, которые у нас есть, излечить порядка 80 % пациентов. Если пациент обращается на 3-4 стадии, то пятилетняя выживаемость не более 20 %. Поэтому очень важно обращать на неспецифические симптомы, которые могут натолкнуть на мысль, что у пациента имеются онкологические заболевания, полость рта, глотки, гортани. Это заложенность носа, боли в горле, затруднения при глотании, язвы, какие-то патологические образования, травмирующие слизистую оболочку зубов, полость рта".
По словам специалистов, ранняя диагностика во многом зависит от онкологической грамотности врачей первичного звена. Так, сегодня в нашей стране внесены дополнения в учебные программы по переподготовке врачей-специалистов, разработаны пособия и тесты на онкограмотность. Один из примеров успешной реализации практико-ориентированного обучения - внедрение нового для Беларуси направления: проведение мастер-классов на анатомических моделях.
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