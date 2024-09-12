Более 600 специалистов приняли участие в Международной конференции врачей-онкологов в Минске

Информирование о злокачественных новообразованиях головы и шеи - первый этап ранней диагностики рака. Об этом говорили на тематической Международной научно-практической конференции в Минске.

Площадка собрала более 600 белорусских и российских специалистов.

В нашей стране профилактические проекты активно проводятся с 2014 года, когда медики впервые организовали бесплатные осмотры. Наибольшую эффективность показала акция, где применялись все этапы отбора пациентов: информирование, анкетирование и обследование. По итогу более чем у 80 % человек обнаружены злокачественные образования.

Эксперты отмечают, что простой осмотр полости рта врачом - лучший метод выявления рака этой локализации. Ежегодно у полутора тысяч человек обнаруживают опухоли полости рта, глотки и гортани.

Наталья Тризна, завотделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

"Обнаружение опухоли на ранней стадии позволяет, учитывая все возможности, которые у нас есть, излечить порядка 80 % пациентов. Если пациент обращается на 3-4 стадии, то пятилетняя выживаемость не более 20 %. Поэтому очень важно обращать на неспецифические симптомы, которые могут натолкнуть на мысль, что у пациента имеются онкологические заболевания, полость рта, глотки, гортани. Это заложенность носа, боли в горле, затруднения при глотании, язвы, какие-то патологические образования, травмирующие слизистую оболочку зубов, полость рта".