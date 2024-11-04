Более 70 тыс. человек приняли участие в республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" - Головченко

Едины белорусы и в стремлении возрождать лесные богатства. И тому пример - акция "Дай лесу новая жыццё!" от Президента. 5 тысяч гектаров лесных культур и более 34 млн новых деревьев - такие цифры под занавес большого общего дела сегодня озвучили на делянке в Могилевской области. На территории работал премьер-министр вместе с заместителями и аппаратом Совмина.

Факт Летний ураган нанес большой ущерб лесным угодьям

Лес и кормит и согревает, он и свежий воздух, и наши дома, мебель - одним словом, богатство, которое у нас есть и которым мы дорожим. Восполняем площади. И это уже стало доброй традицией - трудовыми коллективами вместе зарождать новую лесополосу. Ураган со шквалистым ветром в этом году просто выкосил огромное количество лесного массива. Наиболее пострадала Гомельщина. Но потери есть у каждой области.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Сейчас работы идут в лиственных лесосеках, болотистой местности и по заготовке мелкотоварной древесины, - отметил он. - Сразу после разработки идет лесовосстановление. Та задача, которую глава государства поставил, будет выполнена. Мы планировали 5 тыс. га на осень, но будет примерно около 6 тыс. из 13 тыс. га. Это цифры по лесовосстановлению буреломов по всей республике. Акция проходит очень хорошо. Мы не ожидали такого наплыва людей и волонтерских организаций. Все идет по плану".

Работы по расчистке лесов ведутся несколько месяцев

Вот только несколько цифр - 46 тыс. гектаров. Там где были выборочные рубки и разбор бурелома. И более 20 тыс. гектаров, где была сплошная санитарная рубка. Тут силами одного лесного хозяйства уж точно было не обойтись.

А раз лес наше общее богатство, то и восстанавливали мы его все вместе. Да, еще много лет нужно, чтобы из саженца выросла большая ель или сосна, но то, что мы не медлили, а сразу взялись за дело - очень важно.

Премьер сегодня работал в Могилевской области

Сегодня в Могилевской области работал и премьер-министр вместе со своими замами и аппаратом Совмина. Да, день выходной. Да и до Минска 250 километров. Почему именно здесь, сразу спросили журналисты.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Мы находимся в одном из регионов, который подвергся удару, наверное, самой сильной стихии в июле. И вы помните, какие масштабы повреждений были нашего богатства лесного. Лес для белорусов – это особенная экосистема. Поговорку же помните: "Леса много. Береги. Леса мало? Не руби. Леса нет? Посади". Почему лес для белорусов - особое место? Потому что он неразрывно связан со всей историей существования нашего народа. Это и укрытие от лихих людей, войн, конфликтов. Это источник дерева для строительства домов, хозяйственных построек. Лес всегда прокормит в неурожае, в голодные годы. Зверь, ягоды, грибы. Я думаю, именно из-за этого с таким особым трепетом мы относимся к лесу".

Работа объединяет

"Дай лесу новая жыццё" - так называется акция. И сегодня новая жизнь на этой делянке более двух гектаров для этих саженцев. Говорят, сосны и березы хорошо растут вместе.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Почему мы создаем смешанные леса, как здесь сосна-береза, потому что наукой доказано, что смешанные леса наиболее устойчивы к болезням, вредителям, к ветровалам, и, наверное, это гораздо эстетичнее и красивее смотрится".

Аппарат правительства посадил сосны и березы в Могилевской области

Работа для всех не новая. Но, конечно, есть возможность оттачивать свое мастерство. И тут не только умелые движения важны, навыки освоить несложно, но и порой больше помогают и разговоры, но у каждого свой секрет, чтобы дерево прижилось.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Первое - это основное соблюдение всяческих технологий. И самое главное - с большим желанием и душой садить, и каждому посаженному деревцу желать, чтобы оно выросло здоровым, крепким, и нашим будущим поколениям несло только радость, кислород и комфортную жизнь".

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Земля заряжает положительной энергетикой. Приятно, что через какое-то время здесь будет зеленый лес, когда можно будет сюда даже приехать, здесь подышать свежим воздухом, пройтись".

Константин Бурак, руководитель аппарата совета министров Беларуси:

"Вклад каждого добровольный, от чистого сердца в красоту нашей любимой страны, в наше будущее, в нашу природу".

Факт Посажено 5 тыс. га лесных культур и более 34 млн новых деревьев

До завершения акции - буквально считанные дни - до 12 ноября. Да, есть еще время поработать, но итог нашего общего дела уже виден. Главное - равнодушных не было ни в одном регионе, невзирая на чины, откликнулись все. А выходной или свободное время на природе - это всегда на пользу.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Как только наш лес постигла беда, Президент объявил старт акции - "Подарим лесу новую жизнь". И все откликнулись на эту инициативу. В эти дни завершаем акцию, которая продлилась месяц. И масштабы вовлеченности наших людей очень поражают. Приезжают семьями в том числе. Есть даже ударники - по 2 гектара засаживали. Более 70 тысяч людей приняли участие в этой акции. Это и сотрудники самих лесхозов, и волонтеры, члены наших республиканских общественных объединений, сектор государственный активно подключился, министерства, ведомства, все высшие должностные лица приняли участие в этой акции, ну и результаты тоже неплохие. Порядка 5 тыс. гектаров лесных насаждений восстановлено и высажено более 34 млн саженцев".

"Я хочу поблагодарить всех белорусов, которые откликнулись на инициативу Президента страны. На самом деле мы достойно завершаем этот месячник, - считает Роман Головченко. - Я думаю, что через десятилетия на тех площадках, где мы работали, зазеленеют настоящие дубравы".

Разбор бурелома идет в наиболее пострадавших районах

Точку в этом деле - восстановлении нашего лесного богатства - мы, конечно, не ставим, скорее, многоточие. Весной вновь все трудовые коллективы возьмутся за работу. Кто-то приумножит и лесные угодья, а кто-то увеличит площади наших дубовых рощ. Еще и на буреломах в самых пострадавших районах тоже придется потрудиться. Но это мы точно умеем и делаем.