Более 70 ярких событий. Анна Лукашенко рассказала, чем удивит "Марафон единства" в Минске

В Минске на следующей неделе пройдет финальный этап республиканской общественно-культурной акции "Марафон единства". Жителей и гостей столицы ждет более 70 ярких событий, включая концерты, мастер-классы и уникальные проекты, которые будут проходить ежедневно с понедельника по воскресенье, рассказала руководитель рабочей группы по организации и проведению "Марафона единства" Анна Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

"Каждый день у нас будут мероприятия в учебных заведениях, на предприятиях. Полюбившиеся и уже ставшие традиционными мастер-классы от артистов Президентского оркестра и Большого театра Беларуси снова порадуют зрителей. Впервые пройдет мастер-класс артистов Купаловского театра в Академии искусств", - отметила Анна Лукашенко.

По ее словам, особое место займут уникальные, нигде ранее не проводившиеся мероприятия. "Запланирован концерт на Комаровском рынке, выступление Президентского оркестра в новом выставочном центре, ночь открытий в Национальной библиотеке Беларуси. Кроме того, состоится молодежный караоке-баттл "Код ДНК" в торговом центре "Столица". Программа марафона будет очень насыщенной", - добавила она.

Анна Лукашенко подчеркнула, что "Марафон единства" рассчитан на самый широкий круг зрителей. "Я уверена, что марафон не останется незамеченным жителями столицы. Каждый желающий сможет найти что-то для себя - как развлекательное, так и познавательное, и стать участником праздника единства", - сказала она.

Финальным аккордом марафона станет большой концерт на "Минск-Арене". "Концерт соберет более 10 тыс. зрителей и станет совершенно новым, уникальным шоу. Он не будет повторять предыдущие этапы марафона и будет построен по другим принципам. Главный акцент - на современной Беларуси. Мы говорим о том, какие мы, чем гордимся и что несем в будущее", - отметила руководитель рабочей группы.

По словам Анны Лукашенко, в концерте примут участие творческие коллективы со всей Беларуси. "Финальный концерт - это совершенно новый продукт с новыми балетами, новыми подходами и новыми песнями", - подчеркнула она.