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Свыше ста экспонатов, большинство - подлинные. Музей "Минск героический" открылся в гимназии № 146
В школах по всей Беларуси открываются исторические музеи. Интенсивная работа по реализации такой инициативы началась два года назад. Школьники не просто приходят в музей как посетители, а сами ищут экспонаты, создают их своими руками, проводят экскурсии.
Именно с музея в чемодане Ульяны Карачун и музейного уголка в кабинете истории началось создание экспозиции в гимназии № 146 г. Минска. Узнав, что концепция музея будет тесно связана с историей семьи, учащаяся 9-го класса сразу поняла: о своем дедушке ей есть что рассказать.
К работе над музеем подключились все: школьники, их родители и педагоги. Экспозиция включает более ста предметов, большинство из которых - подлинные.
В музее проводятся тематические экскурсии о разных исторических эпохах. Так, среди экспонатов есть весьма древние и ценные. Например, наконечники стрел XI века. Немало вещей, которые относятся к периоду Великой Отечественной. Под стеклом витрин советские и немецкие каски, гильзы и патроны, элементы обмундирования.
Рифленый металлический цилиндр (как отмечают учителя школы) дети часто путают с термосом. На самом деле это так называемый газбак - элемент снаряжения немецких солдат, в котором хранился противогаз.
Отдельный раздел повествует о почетных гражданах Минска. В музее есть личная папка Михаила Высоцкого - выдающегося конструктора, основоположника белорусского грузового автомобилестроения. Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, которому также присвоено звание почетного гражданина Минска, подарил музею свои диски с автографами. Примечательно, что школьники не просто приходят в музей как посетители, а сами проводят экскурсии.
Школьные музеи играют важную роль в сохранении исторического наследия среди подрастающего поколения. Экспозиции становятся местом, где ученики могут не только узнать о прошлом, но и активно участвовать в его сохранении.