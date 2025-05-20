Свыше ста экспонатов, большинство - подлинные. Музей "Минск героический" открылся в гимназии № 146

В школах по всей Беларуси открываются исторические музеи. Интенсивная работа по реализации такой инициативы началась два года назад. Школьники не просто приходят в музей как посетители, а сами ищут экспонаты, создают их своими руками, проводят экскурсии.

Именно с музея в чемодане Ульяны Карачун и музейного уголка в кабинете истории началось создание экспозиции в гимназии № 146 г. Минска. Узнав, что концепция музея будет тесно связана с историей семьи, учащаяся 9-го класса сразу поняла: о своем дедушке ей есть что рассказать.

К работе над музеем подключились все: школьники, их родители и педагоги. Экспозиция включает более ста предметов, большинство из которых - подлинные.

В музее проводятся тематические экскурсии о разных исторических эпохах. Так, среди экспонатов есть весьма древние и ценные. Например, наконечники стрел XI века. Немало вещей, которые относятся к периоду Великой Отечественной. Под стеклом витрин советские и немецкие каски, гильзы и патроны, элементы обмундирования.

Рифленый металлический цилиндр (как отмечают учителя школы) дети часто путают с термосом. На самом деле это так называемый газбак - элемент снаряжения немецких солдат, в котором хранился противогаз.

Отдельный раздел повествует о почетных гражданах Минска. В музее есть личная папка Михаила Высоцкого - выдающегося конструктора, основоположника белорусского грузового автомобилестроения. Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, которому также присвоено звание почетного гражданина Минска, подарил музею свои диски с автографами. Примечательно, что школьники не просто приходят в музей как посетители, а сами проводят экскурсии.