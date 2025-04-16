Большие дела начинаются с малого: Белорусский союз женщин высадил свой первый яблоневый сад

"Прежде всего, важно то, что мы вместе высаживаем сад в честь 80-летия Великой Победы. Это праздник, который мы отмечаем каждый год с особым трепетом в душе. И конечно, когда мы высадим этот прекрасный сад, и здесь будут плодоносить эти деревья, мы будем вспоминать о 80-летии Великой Победы. Очень важно, что сегодня с нами молодежное крыло. Это такая добрая традиция, которая передается из поколения в поколение. Но самое главное - это память", - отметила Наталья Кочанова.