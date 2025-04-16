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Большие дела начинаются с малого: Белорусский союз женщин высадил свой первый яблоневый сад
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Белорусский союз женщин заложил яблоневый сад в Минском районе. Он призван стать не только символом Победы, но и частью благотворительной инициативы - урожай направят в социальные учреждения.
В будущем сад займет 10 га, и его первая часть навсегда будет принадлежать самым активным женщинам Беларуси. Сегодня, 16 апреля, они высадили 355 саженцев яблок и 45 груш самых разных сортов. Возглавила работу Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
"Прежде всего, важно то, что мы вместе высаживаем сад в честь 80-летия Великой Победы. Это праздник, который мы отмечаем каждый год с особым трепетом в душе. И конечно, когда мы высадим этот прекрасный сад, и здесь будут плодоносить эти деревья, мы будем вспоминать о 80-летии Великой Победы. Очень важно, что сегодня с нами молодежное крыло. Это такая добрая традиция, которая передается из поколения в поколение. Но самое главное - это память", - отметила Наталья Кочанова.
Первый урожай обещают собрать уже в этом году. В яблоневом саду вырастут деревья и "Первого информационного" - наши представительницы также в числе участниц.