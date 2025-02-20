Большие сдвиги в геополитике - в Минобороны Беларуси состоялся брифинг для военных атташе 24 стран

О мире 20 февраля говорили в Минобороны. Там состоялся брифинг для военных атташе из 24 стран. Начальник Департамента международного военного сотрудничества отметил большие сдвиги в геополитике. И причина тому - изменение политики США. По словам Валерия Ревенко, у Беларуси есть позитивное отношение к тому, как идут шаги по выстраиванию мира в Украине. А вот оптимизма по процессам в Европе нет.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси:

"В прошлом году открылась вторая база ПРО в Польше, она будет функционировать. Продолжается процесс формирования трех дивизий вооруженных сил Республики Польша. Приходят контингенты Канады и ФРГ в страны Балтии, это в Латвию и Литву. Т.е. эти процессы необратимы, эти процессы запланированы, это все происходит. Вопрос, прислушивается ли Евросоюз и отдельные страны к тем процессам, которые происходят в геополитике. Надеемся, что они слышат и видят то, что происходит. Соответственно, как мы предполагаем, это должно повлиять на общую политику около границ Республики Беларусь, около границ Союзного государства".