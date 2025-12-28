3.71 BYN
Большие выходные ждут белорусов в январе и апреле 2026 года
Длинные выходные в январе и апреле. В Минтруда и соцзащиты определили, в какие дни 2026 года белорусы будут официально отдыхать. Четыре выходных дня подряд ждут нас сразу после встречи Нового года и весной.
После Нового года отдыхать будем с 1 по 4 января. Светлый праздник Рождества Христова по православному календарю отпразднуем в середине недели.
Следующие большие выходные нас ждут в апреле: с 18 по 21 число. Понедельник, 20 апреля, при этом переносится на 25-е. Хотя организации могут переносить этот день на любую другую субботу.
Женский день - 8 марта, День Победы - 9 мая и День Октябрьской революции - 7 ноября в следующем году выпадают на выходные.
Зато трижды в наступающем году белорусы могут устроить себе трехдневный отдых: в мае - с 1-го по 3-е, в июле - с 3-го по 5-е, в декабре - с 25-го по 27-е.