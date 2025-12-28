Большие выходные ждут белорусов в январе и апреле 2026 года

Длинные выходные в январе и апреле. В Минтруда и соцзащиты определили, в какие дни 2026 года белорусы будут официально отдыхать. Четыре выходных дня подряд ждут нас сразу после встречи Нового года и весной.

После Нового года отдыхать будем с 1 по 4 января. Светлый праздник Рождества Христова по православному календарю отпразднуем в середине недели.

Следующие большие выходные нас ждут в апреле: с 18 по 21 число. Понедельник, 20 апреля, при этом переносится на 25-е. Хотя организации могут переносить этот день на любую другую субботу.

Женский день - 8 марта, День Победы - 9 мая и День Октябрьской революции - 7 ноября в следующем году выпадают на выходные.