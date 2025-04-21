3.68 BYN
3.06 BYN
3.48 BYN
Большие, зрелищные и освежающие. Узнали, когда стартует сезон фонтанов в Минске
Столичные фонтаны в ожидании водной симфонии. Сезон стартует 25 апреля. Первому аквааккорду предшествует подготовка. Искусственные гейзеры сейчас ремонтируют и очищают.
Самая большая по площади чаша, например, около Оперного театра. Всего 7 каскадов и объем 300 тысяч литров. Перед запуском фонтана специалисты проводят "потоковый душ " и регулируют форсунки.
Всего в Минске почти 40 фонтанов. Первый появился практически 150 лет назад в Александровском сквере (это "Мальчик с лебедем"). А самый эффектный и новый мультимедийный фонтан на реке Свислочь.