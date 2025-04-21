Большие, зрелищные и освежающие. Узнали, когда стартует сезон фонтанов в Минске

Самая большая по площади чаша, например, около Оперного театра. Всего 7 каскадов и объем 300 тысяч литров. Перед запуском фонтана специалисты проводят "потоковый душ " и регулируют форсунки.

Всего в Минске почти 40 фонтанов. Первый появился практически 150 лет назад в Александровском сквере (это "Мальчик с лебедем"). А самый эффектный и новый мультимедийный фонтан на реке Свислочь.