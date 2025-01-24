Большой объем строительства жилья. Беларусь будет участвовать в восстановлении Курской области

Курская область рассчитывает на участие Беларуси в восстановлении региона. В Москве состоялась встреча посла Беларуси в России с губернатором Курской области. Как отметил Александр Хинштейн, сегодня между российским регионом и предприятиями Беларуси существует большое сотрудничество. Растет товарооборот, за 11 месяцев прошлого года он достиг 370 млн долларов.

Существуют различные совместные разработки. Беларусь не только близка экономически и политически как участник Союзного государства, но еще и географически находится недалеко от Курской области. Это короткое плечо открывает серьезное и взаимовыгодное окно возможностей для обеих сторон.

Александр Хинштейн, и.о. губернатора Курской области (Россия):

"Региону предстоят большие восстановительные работы, задача поставлена нашим президентом - это восстановление разрушенной врагом инфраструктуры. Предстоит большой объем жилищного строительства. И мы в том числе обсуждаем возможности для расширения работы белорусских предприятий в Курской области. Эти работы уже есть, и сегодня предприятия из Беларуси занимаются строительством жилья на территории региона. И в 2025 году эти объемы уже возрастают".

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"С учетом тех событий, которые происходят, мы не должны остаться безучастными к той беде, которая происходит в Курской области. С губернатором предметно обсуждали полный спектр двусторонней повестки: поставка пожарных машин в особом исполнении, модернизация трамвайного парка, поставки другой пассажирской техники в рамках реализуемого в России национального проекта. Обсуждали вопросы оздоровления жителей, пострадавших от данных событий, в наших курортно-санаторных учреждениях".