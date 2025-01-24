Большой театр, мастер-классы, выставки. Узнали, как в Национальной библиотеке прошла "Ночь открытий"

"Марафон единства" продолжает объединять жителей и гостей столицы. На карте Минска праздничные локации на любой вкус: от интерактивных "Нескучных НЕлекций" до шумных концертов в цехах. Накануне насыщенный день завершился "Ночью открытий" в Национальной библиотеке.

Последняя неделя января полна открытий, и эта ночь не исключение. "Марафон единства" развернул свою масштабную площадку на одной из самых значимых локаций города. На каждом этаже и в каждой галерее Национальной библиотеки проходят мастер-классы, лекции и выставки. Организаторы обещали, что будет очень интересно.

На первом этаже гостей с порога встречают белорусские артисты и коллективы. Здесь же стартует экскурсия-квест "Путь Великой Победы". Атриум второго этажа на одну ночь стал культурной площадкой для артистов Национального Большого театра оперы и балета.

Очень информативно заглянуть на мастер-класс от Союза журналистов. Среди спикеров телеведущие, политические и экономические обозреватели. Те, кто всегда находится в центре событий.

Виктория Сенкевич, телеведущая, заместитель главного директора Главной дирекции телеканала "Первый информационный": "Журналисты - это те люди, чей пульс бьется вместе с пульсом всей страны. Будь то какие-то государственные мероприятия, как День независимости или День народного единства, будь то сложные периоды в нашей истории, как, например, 2020 год. И этот же "Марафон единства", сегодняшнее большое мероприятие, которое шагает по всей стране, собирает нас, всех, кто любит свою Беларусь, вместе и показывает нам, что мы, как нация, уже выросли, мы уже взрослые, мы знаем, что свою страну нужно беречь. В этом нужно прикладывать усилия".

Самой элегантной площадкой можно назвать Галерею "Лабиринт", где расположилась локация Национальной школы красоты. В одном месте - мастер-классы по дефиле, актерскому и ораторскому мастерству, встреча с "Мисс Беларусь - 2023".