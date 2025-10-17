"Большую сделку" Минска и Вашингтона и саммит мира в Будапеште обсудят эксперты в "Клубе редакторов"

"Томагавки" для Украины: вундерваффе или медиаобман? В чем заключается "большая сделка" Минска и Вашингтона? Саммит мира в Будапеште: есть ли предпосылки для продуктивного диалога? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Трамп привык видеть сильных политиков. Это значит, что не только одни корабли и самолеты решают вопросы. То есть ему нужна реальная дипломатия, а не вот эта либеральная возня, с которой зачастую ему приходится сталкиваться - с Европой, Литвой, Польшей".

Замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии обратил внимание на то, как Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений четко очертил красные линии: Беларусь не готова торговать дружбой с Россией, взаимодействует с Китаем и защищает свой суверенитет. "Три кита положил. Все, как отрезал. Дальше он говорит: мы в свое время еще скажем народу, озвучим, какие идут вопросы", - отметил эксперт.

Андрей Богодель:

"Ведь вы посмотрите, опять наш Президент говорил с американцами в преддверии разговора с Путиным. Случайность это или нет? Наш Президент сегодня, по большому счету, является таким политиком, который является связующим звеном на глобальном уровне".