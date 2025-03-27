3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Борьба с наркопреступлениями и оргпреступностью - на повестке Пленума Верховного Суда
Либерализация законодательства в сфере борьбы с наркопреступлениями требует изменения отдельных положений. Им был посвящен Пленум Верховного Суда.
К судебной практике по наркостатьям Пленум Верховного Суда обращался более 20 лет назад - в 2003 году. Разъяснения, выработанные в то время, по-прежнему значимы. Но либерализация законодательства в сфере борьбы с наркопреступностью требует изменения отдельных положений.
С 2010 года в Беларуси стало расти количество осужденных за распространение наркотиков. В 2014 году каждый 11-й стал отбывать наказание по наркостатье, вскоре было серьезно ужесточено наказание за незаконный оборот наркотиков и психоактивных веществ. Максимальный срок увеличился до 25 лет.
В последующем эти изменения в законодательстве дали результат. Постепенно число лиц, осужденных за наркопреступления, стало снижаться. И вот не так давно в силу вступили корректировки наказаний за наркопреступления - его либерализация, чему и был посвящен пленум.
Изменения имеют обратную силу, а это открывает возможность пересмотра постановленных ранее судебных приговоров. Обо всех этих изменениях и говорилось на пленуме. Обсуждение даст возможность проводить и единообразно подходить к разрешению этих вопросов. Безусловно, наркоугроза в Беларуси сохраняется и требует принятия действенных комплексных мер по ее искоренению. Пленум Верховного Суда обратит особое внимание на значимость правильного применения законодательства и постановления законных, обоснованных и справедливых приговоров, которые должны быть направлены на защиту жизни и здоровья граждан.
Также говорилось и об организованной преступности. Бандитизма в стиле лихих 90-х сегодня на улицах нет, он практически искоренен. Но банды ушли в Сеть и трансформировались в телефонных и интернет-мошенников. А вот с этой категорией еще предстоит потягаться.