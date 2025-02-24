Борьба с отмыванием денег: в Минске проходит семинар по изучению стандартов FATF

Беларусь готовится к оценке национальной "антиотмывочной" системы. В Минске проходит семинар по изучению стандартов FATF. Это группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.



Международные стандарты в этой сфере, а также борьбы с финансированием терроризма обязательны к исполнению всеми странами мира. Оценка соответствию влияет и на финансовый рейтинг страны.



Стандарты FATF не статичны. За последнее время уже внесены изменения в 12 из 40 рекомендаций. В частности, к оценке рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения, прозрачности бенефициарной собственности, к противодействию вовлечения НКО в финансирование терроризма.