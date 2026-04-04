3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Борисовский опытный лесхоз ежегодно выращивает более 5 млн саженцев
Лес - одно из самых значимых природных богатств Беларуси, и беречь его - наша забота. За прошлый год в рамках акции "Дай лесу новае жыццё!" высадили более 115 тысяч деревьев. Сегодня инициатива обрела обновленный характер - помочь навести порядок в лесных массивах и посадить дерево призвана Республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!".
От урожайности шишек до большого дерева - целый лесной марафон, где особое внимание саженцам - в их первый год жизни. И здесь не обойтись без высокого мастерства и кропотливого труда работников лесного хозяйства.
В лесхозах Беларуси функционирует более 70 питомников, где и выращивают посадочный материал для так называемого лесокультурного производства - это как раз когда люди подключаются к высадке саженцев. Также деревья с питомников озеленяют территории городов. Например, в Борисовском опытном лесхозе ежегодно выращивают более 5 млн саженцев. Из них - более 50 видов древесных и кустарниковых пород.
Константин Карпович, начальник лесного питомника Борисовского опытного лесхоза: "Потребность лесхоза в посадочном материале ежегодно порядка 2,5-3 млн сеянцев. В этом сезоне, получается, на весну у нас порядка 3 млн посадочных материалов нужно будет высадить на лесокультурной площади. По наличию и излишек посадочного материала, то, что не уходит на собственные нужды, можем реализовать другим лесхозам или на экспорт. Это в основном Россия, Казахстан".
Семена саженцев лесхоз собирает сам. Заготовка шишек сосны и ели приходится на зимний период - с ноября по февраль. А вот лиственные породы собираются по мере созревания.
"Затем завозим их в лесосеменной центр в Минск. Они нам перерабатывают, сортируют, извлекают крылатку, из крылатки получаются семена, затем семена очищают, запаиваются в пакеты и отправляются на хранение в холодильные камеры", - рассказал Константин Карпович.
В лесхозе для выращивания посадочного материала используется 12 теплиц, из них 2 - для декоративного размножения черенками, 5 - для выращивания сосны и ели, а также 2 теплицы для выращивания сосны с закрытой корневой системой. У каждой - особый микроклимат, который позволяет выращивать качественный посадочный материал.
Саженцы с закрытой корневой системой наиболее прихотливы в уходе, говорят специалисты, однако лучше адаптируются к новой территории, чем посадочный материал с открытой корневой системой.
Беларусь входит в десятку лучших лесных государств Европы. Легкие планеты занимают более 40 % территории нашей страны. За цифрами - труд нескольких десятков тысяч работников лесного хозяйства, которые ежедневно вкладывают силы и мастерство в сохранение и приумножение лесного богатства не только для нас, но и для будущих поколений.