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Боровик: Марио Науфал искренне интересовался мнением нашего лидера
Марио Науфал проявил искренний интерес к позиции Беларуси, искренне интересовался мнением нашего лидера по основным вопросам мировой политики. Это были не стандартные и заезженные вопросы, которые мы привыкли слышать от иностранных журналистов. Таким мнением поделился политолог Вадим Боровик.
"Интервью Президента Беларуси Марио Науфалу представляет интересную точку зрения, что блогер, представляющий западную социальную сеть, СМИ, ушел от типичных вопросов. Интервью не было комплиментарным, у журналиста была возможность задавать любые вопросы белорусскому Президенту. Тем не менее, он проявил искренний интерес к позиции нашей страны по целому ряду вопросов развития международной системы отношений. Он искренне интересовался мнением нашего лидера. Это важно, - отметил Вадим Боровик, политолог. - Александр Лукашенко четко обозначил, что Беларусь заинтересована в проведении справедливой внешней политики всеми странами, которые сегодня играют роль на международной арене, существенную роль. Очевидно, что в первую очередь страны руководствуются интересами, но, как подчеркнул наш лидер, острая конфронтация, например, между Китаем и Соединенными Штатами Америки, между Российской Федерацией и Европейским союзом, не приведет ни к чему хорошему, и мы придем к той точке, когда стороны будут вынуждены применять жесткие методы реагирования на те или иные способы давления друг на друга".