Боровик о выборах в Армении: Результаты должны отвечать интересам армянского народа

"Мы ожидаем, что в Армении выборы пройдут так, как хочет этого армянский народ. Это всегда была позиция Беларуси, мы никогда не вмешиваемся в выборы в третьих странах, а тем более Армения - наш союзник по Евразийскому экономическому союзу. Несмотря на то, что иногда у нас бывают какие-то разногласия и споры, мы активно торгуем, общаемся на высшем уровне. Мы желаем нашим армянским друзьям провести выборы так, чтобы их предстоящее будущее отвечало интересам армянского народа. Хотелось бы, чтобы Армения аккуратно относилась к своей внешней политике в том контексте, что те связи, которые выстроены десятилетиями, рушить в ущерб умозрительных стремлений не стоит. Все нужно делать взвешенно, прежде всего руководствуясь национальными интересами, с учетом стратегических интересов союзников и партнеров", - отметил депутат Мингорсовета Вадим Боровик.