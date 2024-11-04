"Успешное испытание и применение Российской Федерацией новой гиперзвуковой системы "Орешник" является симметричным ответом на недружелюбные действия ряда стран коллективного Запада, которые дали разрешение на применение своих вооружений вглубь территории Российской Федерации, тем не менее стоит отметить, что эскалация конфликта является прямой угрозой интересов Российской Федерации и всей Европы. До тех пор, пока Вашингтон не будет ощущать на себе непосредственную угрозу, он будет всячески содействовать эскалации. Любое применение вооружений, испытание вооружений, вплоть до применения тактического ядерного оружия в Европе, устроят Соединенные Штаты Америки. Сегодня Вашингтон напрямую извлекает выгоду из ситуации, которая сложилась в нашем регионе, и зарабатывает на конфликте в Украине колоссальные денежные средства".