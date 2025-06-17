Бояшов: Сегодня в G7 переносят вопросы исключительно военного противостояния

Саммит G7 в Канаде закончился без совместного коммюнике - президент США Дональд Трамп улетел, пропустив переговоры лидеров "семерки" с Зеленским, и заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "вечно все не так понимает".

Что происходит с некогда довольно авторитетным международным форумом, обсудили в студии "Первого информационного" с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Анатолием Бояшовым.

"Ранний отъезд Трампа эксперты связывают с эскалацией на Ближнем Востоке. Есть заявление Израиля о вероятности вовлечения США в обеспечение совместных ударов по Ирану, с одной стороны, а с другой стороны выступает заявление представителей Ирана о том, что в случае вовлечения США на стороне Израиля, Иран нанесет удары по инфраструктуре США. В этих условиях Трампу как президенту США необходимо находиться в ситуационном центре и отслеживать все в режиме реального времени", - отметил Анатолий Бояшов.

По словам эксперта, G7 закончилась без общего коммюнике не впервые. С приходом Дональда Трампа многие позиции поменялись.

Сейчас саммит G7 начинает выглядеть как история с переговорами, политическими перепалками. Заявления о том, что лидеры ни о чем итоговом не договорились, пугают тем, что мировые лидеры перестали приходить к результату.

"Проблема в том, что они всегда занимались финансовыми вопросами. Шло обсуждение долгосрочных финансовых инвестиций, кредитования других стран. Сегодня в G7 пытаются переносить вопросы исключительно дипломатического военного противостояния. А еще, сегодня большая часть экспертов называют этот саммит не G7, а "G1 плюс 6". Есть одна страна, которая может фактически направлять и финансы, и экономику, и военное противостояние, а все остальные занимаются несущественными вопросами. Происходит очень серьезное перераспределение баланса", - рассказал эксперт.

По мнению Анатолия Бояшова, вес интереса перемещается. Он переходит в Шанхайскую организацию сотрудничества. Даже двусторонней встрече лидеров Беларуси и КНР Александра Лукашенко и Си Цзиньпина уделяется больше внимания, чем к этому многостороннему формату саммита G7, на котором не принимаются сегодня решения стратегического, финансового и экономического характера.